Sistema "Volta" recolhe mais de 10 milhões de embalagens em dois meses

Entre abril e junho, o sistema "Volta" recolheu mais de 10 milhões de embalagens. Este é o balanço dos dois primeiros meses do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), que entrou em vigor a 10 de abril.As informações foram avançadas pela agência Lusa esta quarta-feira, 10 de junho, data em que o sistema completa exatamente dois meses. A SDR, associação sem fins lucrativos responsável pela implementação e gestão do sistema, considera que “este marco, alcançado ainda na fase de transição da operação, demonstra a efetiva adesão inicial dos cidadãos à ‘Volta'”.A entidade assinala a coincidência da data. “10 de junho, 10 milhões de habitantes, 10 milhões de embalagens devolvidas: uma coincidência simbólica que assinala a adesão dos consumidores à ‘Volta'”, destaca.O número revela um crescimento significativo do sistema. No primeiro mês, foram devolvidas cerca de 400 mil embalagens. Isto significa que, no segundo mês de funcionamento, foram recolhidas mais de 9,6 milhões de embalagens.Neste modelo de economia circular, paga-se um pequeno depósito (0,10 € por embalagem) no momento da compra de uma bebida, sendo esse valor devolvido quando a embalagem vazia é entregue num ponto de recolha. O objetivo é garantir que o plástico e o metal das embalagens de bebidas não acabam no lixo indiferenciado nem na natureza, sendo transformados em novas embalagens. Estão disponíveis mais de 2.500 pontos de recolha em todo o país.O sistema abrange embalagens de bebidas de utilização única em plástico PET (como as habituais garrafas transparentes de água ou sumo) e em metal, como latas de alumínio ou aço, com capacidade entre 0,1 e 3 litros. O vidro e as embalagens de cartão para bebidas, como os pacotes de leite ou sumo, não estão incluídos.Nas máquinas automáticas, o reembolso pode ser efetuado de várias formas. A mais comum continua a ser o talão em papel, que indica o valor total dos depósitos e pode ser utilizado para descontar em compras no estabelecimento ou convertido em numerário na caixa. Em alguns pontos de recolha, começa também a estar disponível o reembolso digital, através da associação da devolução ao cartão de fidelização ou à aplicação do retalhista, ficando o montante creditado automaticamente, sem necessidade de guardar talões.Existe ainda a possibilidade de doar o valor a instituições sociais ou ambientais parceiras, opção apresentada no ecrã antes da conclusão da operação. Nos locais com recolha manual — como pequenas lojas ou cafés aderentes — o comerciante devolve o montante diretamente ou desconta-o no valor da compra..P&R: Como funciona o sistema que transforma as garrafas e latas em dinheiro.Governo admite um sistema de reembolso para embalagens de vidro