Desde 10 de abril, as garrafas que tenham o símbolo Volta e estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e código de barras, são aceites em qualquer uma das 2500 máquinas espalhadas pelo país.
Desde 10 de abril, as garrafas que tenham o símbolo Volta e estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e código de barras, são aceites em qualquer uma das 2500 máquinas espalhadas pelo país.Foto: DR
Sociedade

400 mil garrafas e latas intactas recolhidas no primeiro mês do Sistema Volta

"Em quatro semanas foram recolhidas 400 mil unidades. Isto compara com sistemas que foram criados na Áustria ou na Irlanda. Na Áustria recuperaram 100 mil num ano", enalteceu diretor-geral da APED.
David Pereira
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O Sistema Volta, que permite o depósito de garrafas de plástico e metal de uso único, até três litros, e consequente reembolso, recolheu 400 mil unidades durante o primeiro mês, revelou o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo Lobo Xavier, em entrevista à Renascença.

"Uma coisa é a opinião publicada e as redes sociais e muito ruído por parte de alguns políticos incautos, que querem fazer aproveitamento político de coisas inovadoras para aparecerem, e outra coisa é a realidade. Em quatro semanas foram recolhidas 400 mil unidades. Isto compara, por exemplo, com sistemas que foram criados na Áustria ou na Irlanda. Na Áustria recuperaram 100 mil num ano", enalteceu o responsável, quando confrontado com as críticas ao sistema.

"As pessoas ganharam uma consciência ambiental que não tinham. Dizem que obriga a ter um saco em casa e a acumular, que dá imenso trabalho e obrigam-nos a trabalhar. Temos que ser sérios! Se nós queremos mudar a consciência ambiental e os hábitos das pessoas, isto obriga ao empenho pessoal. Do ponto de vista do retalho, para além desta operação representar zero em termos de fluxo financeiro, demonstra que a população está a reagir bem, ao contrário do que se vê nas redes sociais", prosseguiu.

Desde 10 de abril, as garrafas que tenham o símbolo Volta e estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e código de barras, são aceites em qualquer uma das 2500 máquinas espalhadas pelo país.
Sistema de depósito e reembolso a partir de sexta-feira em todo o país

Desde 10 de abril, as garrafas que tenham o símbolo Volta e estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e código de barras, são aceites em qualquer uma das 2500 máquinas espalhadas pelo país, mais de 8000 pontos de recolha manual e 48 quiosques para entregas de grandes quantidades. Estão, por exemplo, junto de supermercados. A máquina esmaga a embalagem e retribui com o reembolso de 10 cêntimos.

Até 10 de agosto, numa fase de transição, é natural estarem à venda os mesmos produtos, mas alguns sem o logótipo e por isso não são aceites pelas máquinas. Mas na compra o consumidor também não pagou os 10 cêntimos de caução.

A União Europeia quer que em 2040 as garrafas de plástico de uso único incorporem no mínimo 65% de material reciclado. O sistema SDR já está implementado em vários países europeus, como a Alemanha, Áustria ou Dinamarca, e recolhe anualmente mais de 35 mil milhões de embalagens, envolvendo cerca de 357 milhões de habitantes.

Desde 10 de abril, as garrafas que tenham o símbolo Volta e estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e código de barras, são aceites em qualquer uma das 2500 máquinas espalhadas pelo país.
P&R: Como funciona o sistema que transforma as garrafas e latas em dinheiro
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