400 mil garrafas e latas intactas recolhidas no primeiro mês do Sistema Volta

O Sistema Volta, que permite o depósito de garrafas de plástico e metal de uso único, até três litros, e consequente reembolso, recolheu 400 mil unidades durante o primeiro mês, revelou o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo Lobo Xavier, em entrevista à Renascença. "Uma coisa é a opinião publicada e as redes sociais e muito ruído por parte de alguns políticos incautos, que querem fazer aproveitamento político de coisas inovadoras para aparecerem, e outra coisa é a realidade. Em quatro semanas foram recolhidas 400 mil unidades. Isto compara, por exemplo, com sistemas que foram criados na Áustria ou na Irlanda. Na Áustria recuperaram 100 mil num ano", enalteceu o responsável, quando confrontado com as críticas ao sistema."As pessoas ganharam uma consciência ambiental que não tinham. Dizem que obriga a ter um saco em casa e a acumular, que dá imenso trabalho e obrigam-nos a trabalhar. Temos que ser sérios! Se nós queremos mudar a consciência ambiental e os hábitos das pessoas, isto obriga ao empenho pessoal. Do ponto de vista do retalho, para além desta operação representar zero em termos de fluxo financeiro, demonstra que a população está a reagir bem, ao contrário do que se vê nas redes sociais", prosseguiu..Sistema de depósito e reembolso a partir de sexta-feira em todo o país\n.Desde 10 de abril, as garrafas que tenham o símbolo Volta e estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e código de barras, são aceites em qualquer uma das 2500 máquinas espalhadas pelo país, mais de 8000 pontos de recolha manual e 48 quiosques para entregas de grandes quantidades. Estão, por exemplo, junto de supermercados. A máquina esmaga a embalagem e retribui com o reembolso de 10 cêntimos.Até 10 de agosto, numa fase de transição, é natural estarem à venda os mesmos produtos, mas alguns sem o logótipo e por isso não são aceites pelas máquinas. Mas na compra o consumidor também não pagou os 10 cêntimos de caução.A União Europeia quer que em 2040 as garrafas de plástico de uso único incorporem no mínimo 65% de material reciclado. O sistema SDR já está implementado em vários países europeus, como a Alemanha, Áustria ou Dinamarca, e recolhe anualmente mais de 35 mil milhões de embalagens, envolvendo cerca de 357 milhões de habitantes..P&R: Como funciona o sistema que transforma as garrafas e latas em dinheiro