Sismo de 4,6 de magnitude sentido nos Açores

Registou-se este domingo, 10 de maio, às 12h21 locais, um sismo de 4,6 de magnitude na escala de Richter nos Açores. O epicentro localizou-se próximo de Sto. Antão, na ilha de S. Jorge, a oito quilómetros de profundidade."Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Santo Antão (São Jorge)", inorma o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O abalo foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Doze Ribeiras, São Bartolomeu de Regatos, Vila Nova , Calheta, Norte Grande (Neves), Urzelina (São Mateus), Velas (São Jorge) e Piedade , diz o IPMA.A este sismo seguiram-se outros dois de menor intensidade, às 12h28 e 12h43, com magnitudes de 2,2 e 2,3, respetivamente.