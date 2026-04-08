A unidade cibernética russa, que utiliza designações como “APT28”, “Fancy Bear” e “Forest Blizzard”, tem obtido sucesso em operações deste género.
A unidade cibernética russa, que utiliza designações como “APT28”, “Fancy Bear” e “Forest Blizzard”, tem obtido sucesso em operações deste género.Foto: Canva
Sociedade

SIS alerta para operação de ciberespionagem russa com possíveis alvos em Portugal

Em caso de suspeita de ter sido visado ou comprometido nas comunicações, a orientação é entrar em contacto com o SIS ou qualquer uma das entidades nacionais competentes em cibersegurança.
Amanda Lima
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O Serviço de Informações de Segurança (SIS) alertou esta quarta-feira, 8 de abril, para uma operação de ciberespionagem russa que poderá ter alvos em Portugal. De acordo com um comunicado, trata-se de uma tentativa de comprometer routers “com o objetivo de intercetar e exfiltrar informação sensível de natureza governamental, militar e relativa a infraestruturas críticas”.

Segundo o SIS, esta operação está em curso a nível global e é coordenada pelo GRU, o serviço de informações militares do Kremlin. A unidade cibernética russa, que utiliza designações como “APT28”, “Fancy Bear” e “Forest Blizzard”, tem obtido sucesso em operações deste género.

Desde 2024, o GRU já conseguiu “comprometer não apenas credenciais e tokens de autenticação, mas também comunicações por email e dados de navegação na internet protegidos por protocolos SSL e TLS, redirecionando o tráfego online que passa pelos routers das vítimas para infraestruras informáticas remotas sob o controlo do agente de ameaça”.

Na prática, estas operações do GRU já resultaram “no comprometimento de informação sensível e da privacidade digital de cidadãos e instituições a nível internacional”. Segundo o SIS, estas táticas demonstram “uma vez mais a sofisticação, a clandestinidade e o alcance global de agentes de ameaça” russos e de outros Estados hostis.

Em caso de suspeita de ter sido visado ou comprometido nas suas comunicações, a recomendação é a de entrar em contacto com o SIS (aqui) ou com qualquer uma das entidades nacionais competentes em cibersegurança. Este alerta do SIS foi emitido em conjunto com serviços congéneres da Alemanha, Canadá, Chéquia, Dinamarca, Eslováquia, Estados Unidos da América, Estónia, Finlândia, Itália, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Roménia e Ucrânia.

amanda.lima@dn.pt

A unidade cibernética russa, que utiliza designações como “APT28”, “Fancy Bear” e “Forest Blizzard”, tem obtido sucesso em operações deste género.
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