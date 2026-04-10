Sindicato exige reunião urgente com o PGR após rejeição de proposta sobre mobilidade

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMPP) vai solicitar uma reunião urgente com o procurador-geral da República (PGR), Amadeu Guerra. O anúncio foi feito esta manhã, 10 de abril, em comunicado. O motivo do encontro é a rejeição, com o voto do PGR, da medida de alteração das regras de movimentação dos magistrados."O propósito desta reunião é obter um esclarecimento que os magistrados do Ministério Público merecem e a instituição exige: com que regras pretende o CSMP realizar o próximo movimento de 2026?", lê-se na nota.A votação ocorreu esta semana, na reunião do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Ficou-se a saber que duas propostas consideradas importantes para os magistrados foram rejeitadas, com o voto de Amadeu Guerra.Em causa estava uma medida que determinava que os procuradores que trabalham nas áreas de família e menores ou de trabalho não pudessem acumular outras áreas. A outra determinava que apenas os procuradores com um volume de trabalho abaixo do recomendado para cada magistrado pudessem acumular processos de outras áreas.O objetivo era reverter as regras aprovadas no ano passado, que permitiram uma maior acumulação de serviço aos magistrados. A situação levou a greves, à mobilização da classe e até à interposição de uma providência cautelar, mas sem efeito."Lamenta o SMMP que, em dois anos consecutivos, o Procurador-Geral da República tenha optado por votar em sentido oposto ao dos magistrados eleitos pelos seus pares, desconsiderando a posição expressa por 75% dos magistrados na carta aberta que subscreveram em 2025, e reiterada na greve de cinco dias de julho do mesmo ano", destaca o sindicato.O SMMP, presidido por Paulo Lona, recorda que o próprio PGR concedeu uma entrevista no ano passado, na qual afirmou que a agregação das áreas de família e menores e trabalho deveria ser reformulada. "Exigir-se-ia coerência com o que antes foi afirmado", sublinha.Para já, a greve de 24 de abril, por esta razão, mantém-se. "A greve nacional convocada para 24 de abril é a consequência natural e legítima da ausência de respostas concretas a um problema reconhecido. O SMMP está disponível para o diálogo, mas esse diálogo exige, da parte do PGR, ponderação, assim como coerência entre as palavras e o sentido da votação".amanda.lima@dn.pt.PGR votou contra alterar regras do concurso de procuradores que motivam nova greve .Sindicato de magistrados do MP em greve nacional no dia 24 de abril