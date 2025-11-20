Sindicato dos Jornalistas junta-se à greve geral e apela à adesão da classe

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) vai aderir à greve geral do dia 11 de dezembro e apela à adesão da classe profissional, por considerar que a reforma da lei laboral é um “retrocesso civilizacional”.Contactado pela agência Lusa, o presidente do SJ, Luís Simões, assegura que o sindicato vai entregar esta quinta-feira, 20 de novembro, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, o pré-aviso de greve.Luís Simões considera que esta greve é importante, uma vez que “este anteprojeto dá tudo o que as entidades patronais quiserem e há várias medidas que são muito penalizadoras para os trabalhadores”.Neste sentido, o responsável do SJ salienta que o novo pacote laboral “torna mais difícil os sindicatos e as pessoas conseguirem reconhecer falsos recibos verdes, facilita despedimentos e dificulta a reintegração” de profissionais.“Isto é um retrocesso e é isso que nos faz aderir a esta greve”, remata Luís Simões, acrescentando que é necessário mostrar ao Governo que o caminho “não é por aqui”.A greve geral em 11 de dezembro contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'..Ministra diz que serão decretados serviços mínimos na saúde durante greve geral.Médicos associam-se à greve geral contra o pacote laboral do Governo