Sete distritos do centro e sul sob aviso amarelo devido ao calor a partir desta terça-feira

Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre vão estar a partir desta terça-feira, 25 de maio, sob aviso amarelo devido ao tempo quente, que se estende aos restantes distritos, à exceção de Faro, a partir de quarta-feira.O aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" vigora até às 18h00 de quinta-feira, segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),Em Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre começa às 09h00 de terça-feira.Nos restantes distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, o aviso amarelo começa às 9h00 de quarta-feira.O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica..Temperaturas podem chegar aos 37 ou 38 graus. Vários concelhos do continente em perigo de incêndio