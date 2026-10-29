Sentidos sismos em São Miguel de magnitude 4,5 e 3,8 com uma diferença de cinco minutos. Registados 75 abalos desde 20 de outubro

Foram sentidos esta quinta-feira, 29 de outubro, dois sismos na ilha açoriana de São Miguel, com um intervalo de cinco minutos, numa altura em que se regista, desde a semana passada, um aumento da atividade sísmica.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores um primeiro abalo, "às 07h54 (UTC), com magnitude local 4,5 (escala de Richter), epicentro a cerca de 40 quilómetros a oeste de Ginetes (São Miguel) e uma profundidade estimada de dois quilómetros foi sido sentido com intensidade máxima III/IV na Escala de Mercalli Modificada (MM56) na freguesia de Ginetes".

Cinco minutos depois, foi registado, às "07h59 (UTC)" um outro sismo "de magnitude local 3,8 (Richter), com epicentro localizado na mesma zona e foi sentido com intensidade máxima II (MM56) na freguesia de Ginetes".

Explica o IPMA, em comunicado, que estes sismos "localizam-se na área sismogénica da Fossa de Hirondelle, cuja atividade sísmica teve um grande incremento a partir do dia 20 de outubro", em que foi registado aquele com "maior impacto macrossísmico, na referida zona", com "uma magnitude local 5,1 (magnitude momento sísmico 5.3 Mw), e sentido com intensidade máxima IV/V (MM56) na zona oeste da ilha de São Miguel e com menor intensidade noutras freguesias de São Miguel, da Terceira e de Santa Maria".

Desde o passado dia 20, e até ao momento, "foram registados 75 sismos com localização epicentral na área da Fossa de Hirondelle, quatro dos quais foram sentidos", refere a nota do IPMA, dando conta que é expectável que haja mais eventos sísmicos.

"A atividade sísmica observada situa-se numa zona sismogénica onde ocorrem periodicamente crises sísmicas, como por exemplo as de 1997 e 1988, sendo expectável que outros eventos possam ocorrer nos próximos dias", explica o IPMA, que diz estar a acompanhar a situação.