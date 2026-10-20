Sismo de 5.2 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel

Um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter foi esta terça-feira, 20 de outubro, sentido na ilha de São Miguel, nos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, o sismo foi sentido pelas 18:07 locais (19:07 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 40 quilómetros a oeste de Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

“De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e microssísmica atualizada”, referiu.

O sismo também já consta na página da Internet do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) que, pelas 18:35 locais prometia proceder à “atualização da informação dentro de breves momentos”.

Segundo relatos de pessoas nas redes sociais, o sismo foi sentido em várias localidades da ilha de São Miguel, no grupo Oriental dos Açores.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).