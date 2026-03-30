Semana da Páscoa. Temperaturas podem chegar aos 27º mas esperam-se noites frias

Na semana da Páscoa espera-se uma subida da temperatura, prevendo-se que terça e quarta-feira sejam os dias mais quentes, com máximas que podem chegar aos 27 graus Celsius na região Sul, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). É, no entanto, esperado arrefecimento noturno. "As temperaturas previstas deverão estar acima dos valores usuais para a época do ano no interior do território continental, mas com oscilações entre o início e o final da semana", sendo que na terça-feira (31 de março), "teremos diversos locais de Norte a Sul com temperaturas máximas acima de 25°C", segundo o IPMA. Assim "a temperatura máxima deverá variar entre 14°C e 26°C nas regiões do interior Norte e Centro, na região Sul variará entre 19°C e 27°C e nas zonas litorais deveremos ter temperaturas máximas entre 16°C e 26°C." Já a temperatura mínima no território continental "deverá situar-se entre 1°C e 11°C nas regiões do interior Norte e Centro, entre 5°C e 11°C na região Sul, sendo que nas zonas litorais os valores deverão variar entre 6°C e 14°C", indica ainda o instituto de meteorologia. ."O sol vai predominar. Teremos temperaturas amenas principalmente durante o dia. Em alguns locais destaca-se a terça e quarta-feira em que as temperaturas estão até muito próximas de 25 e 26 graus. Temperaturas mais quentes do que é costume para esta época do ano, pois estamos no final de março", disse Ângela Lourenço, meteorologista IPMA, à Lusa.Dias de temperaturas amenas, mas com acentuado arrefecimento noturno, até quarta ou quinta-feira. "A tendência será depois para uma ligeira descida a partir de quinta-feira, registando-se ligeiras alterações, ligeiras descidas. Mas no geral durante a semana Santa preveem-se temperaturas amenas durante o dia e baixas durante a noite. Durante a noite arrefece um pouco principalmente nas zonas do interior e planícies do Alentejo", explicou a meteorologista, dando conta que o vento poderá soprar com alguma intensidade no litoral oeste e nas terras altas, sendo possível ocorrer neblinas ou nevoeiro matinal."Assim, pelo menos até quarta ou quinta-feira vamos ter tempo de primavera até mais quente do que é costume para esta época do ano. Vamos ter noites frias, acentuado arrefecimento noturno e depois durante o dia mais quente", referiu a meteorologista. Prevê-se que até domingo de Páscoa não haverá chuva, que poderá, no entanto, regressar na segunda-feira (6 de abril).A subida da temperatura caracteriza, assim, a semana Santa, que "será inicialmente seca, com a influência do anticiclone dos Açores localizado a noroeste do arquipélago a impedir a passagem de sistema frontais e a induzir uma corrente do quadrante leste, apresentando-se o céu pouco nublado ou limpo durante longos períodos", explica o IPMA..Alterações climáticas estão a globalizar doenças antes tropicais