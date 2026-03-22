Mosquito aedes albopictus transmite chicungunya e está identificado em Portugal desde 2017.
Mosquito aedes albopictus transmite chicungunya e está identificado em Portugal desde 2017.Genilton Vieira IOC/Fiocruz
Sociedade

Alterações climáticas estão a globalizar doenças antes tropicais

Investigador da Fundação Oswaldo Cruz, instituição brasileira de referência na área da saúde pública, explica que a alta das temperaturas e os movimentos de pessoas com a globalização fazem com que doenças antes típicas dos países do centro do globo terrestre migrem para outras zonas. Portugal está em área de risco para surtos de chicungunya.
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