Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria são os distritos de Portugal continental que vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima, informou esta terça-feira, 24 de novembro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo deve-se à previsão de "ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros" e vai estar ativo entre as 21h00 desta terça-feira e as 12h00 de quarta-feira, explica o IPMA.

Para hoje, são esperados "períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros", assim como "neve nos pontos mais altos da serra da Estrela", prevendo-se uma "pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior Norte e Centro". Nestas duas regiões, a previsão do IPMA aponta para "chuva, que poderá ser localmente intensa no litoral a norte do cabo Carvoeiro, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir do meio da manhã, e que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo no extremo norte".

Em relação à queda de neve, está prevista que esta ocorra "nos pontos mais altos da serra da Estrela a partir da tarde, e acima de 1400/1500 metros nas serras do extremo norte a partir do final da tarde".

No que se refere ao vento, espera-se, nas regiões Norte e Centro, que seja "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira" e "soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas".