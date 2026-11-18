Devido ao agravamento do estado do tempo, nomeadamente a previsão de agitação marítima, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recordou, na terça-feira, alguns dos cuidados que a população deve ter.

Numa publicação nas redes sociais, a Proteção Civil recomendou "especial cuidado na circulação junto da orla costeira e nas zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando, se possível, a circulação e permanência nestes locais".

Não se deve praticar atividades relacionadas com o mar, diz ainda a Proteção Civil, referindo-se, por exemplo, à "pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar.

Deve-se evitar o estacionamento de veículos "muito próximos da orla marítima" e aconselha-se a estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e forças de segurança.

Ainda no que diz respeito às previsões do IPMA, devido à previsão de "períodos de chuva persistente, e por vezes forte", o distrito de Lisboa está sob aviso amarelo até às 18h00 desta quarta-feira. O mesmo acontece em Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

Para esta quarta-feira, o IPMA espera ainda "vento fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/sudoeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira a partir da tarde, com rajadas até 70 km/h, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h a partir da tarde".

