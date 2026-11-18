Sete distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima. Ondas podem chegar aos dez metros
Em Portugal continental, sete distritos vão estar sob aviso laranja devido à agitação marítima, uma vez que se prevê “ondas de noroeste com cinco a seis metros, com altura máxima até 10 metros”, informou esta quarta-feira, 18 de novembro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Viana do Castelo estão sob aviso laranja, o segundo mais elevado, devido à agitação marítima entre as 18h00 desta quarta-feira e as 00h00 de sexta-feira, passando depois a amarelo até às 12h00 do mesmo dia.
No que se refere ao distrito de Lisboa, o aviso laranja está em vigor entre as 06h00 e as 12h00 de quinta-feira, prevendo-se que seja depois emitido o aviso amarelo até às 09h00 de sexta-feira.
Recomendações da Proteção Civil
Devido ao agravamento do estado do tempo, nomeadamente a previsão de agitação marítima, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recordou, na terça-feira, alguns dos cuidados que a população deve ter.
Numa publicação nas redes sociais, a Proteção Civil recomendou "especial cuidado na circulação junto da orla costeira e nas zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando, se possível, a circulação e permanência nestes locais".
Não se deve praticar atividades relacionadas com o mar, diz ainda a Proteção Civil, referindo-se, por exemplo, à "pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar.
Deve-se evitar o estacionamento de veículos "muito próximos da orla marítima" e aconselha-se a estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e forças de segurança.
Ainda no que diz respeito às previsões do IPMA, devido à previsão de "períodos de chuva persistente, e por vezes forte", o distrito de Lisboa está sob aviso amarelo até às 18h00 desta quarta-feira. O mesmo acontece em Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.
Para esta quarta-feira, o IPMA espera ainda "vento fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/sudoeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira a partir da tarde, com rajadas até 70 km/h, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h a partir da tarde".