Seis detidos no Algarve por suspeita de "roubos violentos" a idosos

Duas operações da GNR, realizadas na segunda-feira (6 de julho) e nesta quarta-feira (8), resultaram em seis detidos, por suspeita de "roubos violentos" contra idosos e pessoas vulneráveis, nos concelhos de Olhão e Faro, no Algarve. Os detidos são suspeitos de pertencerem a uma "rede organizada" dedicada ao roubo com recurso a violência grave contra pessoas vulneráveis, nomeadamente idosos, indica a GNR sobre as operações, que contaram com o apoio da PSP. De acordo com as autoridades, estão em causa suspeitas da prática de "roubos agravados e furtos qualificados" em Olhão e Faro, visando idosos e pessoas vulneráveis, que eram alvo de agressões graves.No decorrer das investigações, desenvolvidas ao longo dos últimos meses, os militares da GNR detetaram "a existência de uma rede organizada que se dedicava ao roubo com recurso a violência física grave contra idosos/pessoas vulneráveis". As diligências das autoridades "culminaram no cumprimento de seis mandados de detenção fora de flagrante delito, seis mandados de busca domiciliária e cinco mandados de busca não domiciliária", lê-se no comunicado da GNR.Na primeira operação, que decorreu na passada segunda-feira (6), os militares da GNR detiveram três homens, dois de 19 anos e um de 23. Estão "fortemente indiciados pela prática de diversos roubos e furtos qualificados". Aos primeiros dois foi-lhes aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, e o terceiro detido ficou sujeito a apresentações diárias perante as autoridades.Na operação que decorreu esta quarta-feira, "foram detidos dois homens, de 27 e 46 anos, e uma mulher, de 44 anos, fortemente indiciados pela prática de roubos com recurso a violência física grave, dirigidos sobretudo contra pessoas vulneráveis e idosas", lê-se na nota da GNR, adiantando que estes três detidos vão ainda ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. .Detido grupo responsável por vários roubos violentos em Lisboa