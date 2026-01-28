Detido grupo responsável por vários roubos violentos em Lisboa

Quatro jovens com idades entre os 18 e os 21 anos, já com antecedentes criminais por crimes análogos e por delinquência juvenil, foram detidos pela PSP por suspeitas de serem responsáveis por uma vaga de crimes violentos que ocorreram em Lisboa."Entre 17 e 24 de janeiro existiu um pico anormal de roubos violentos, com recurso a arma branca e a arma de fogo um pouco por toda a zona da cidade de Lisboa. Durante estes escassos dias foram verificados cerca de 20 assaltos violentos", explica a PSP em comunicado, acrescentando que, a 24 de jaeniro, conseguiu deter "uma célula ceiminosa" que será responsável por estes assaltos, que ocorriam quando já não existia luz solar e a visibilidade na via pública era mais reduzida. "Este grupo, organizado, selecionava as vítimas e abordava-as sempre em superioridade numérica. Por vezes recorriam a uma arma de fogo, que depois se veio a verificar ser apenas uma réplica de arma de fogo", diz a PSP. Normalmente, o grupo roubava os telefones das vítimas, mas também todos os aparelhos eletrónicos e de valor que estas possuíam."Com esta detenção a PSP não têm dúvidas que conseguiu pôr cobro ao principal grupo causador de alarme social, que atacava indiscriminadamente vítimas vulneráveis", alega a PSP.Os quatro jovens foram detidos no dia 24 em flagrante delito após terem realizado cinco roubos com recurso a arma de fogo nessa mesma noite. Todos os bens por eles roubados no decurso dessa noite foram recuperados.Os detidos foram presentes ao DIAP de Lisboa para 1.º Interrogatório Judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa a de prisão preventiva.