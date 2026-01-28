Detido grupo responsável por vários roubos violentos em Lisboa
Quatro jovens foram detidos em flagrante delito após terem realizado cinco roubos com recurso a arma de fogo nessa mesma noite.
Quatro jovens com idades entre os 18 e os 21 anos, já com antecedentes criminais por crimes análogos e por delinquência juvenil, foram detidos pela PSP por suspeitas de serem responsáveis por uma vaga de crimes violentos que ocorreram em Lisboa.

"Entre 17 e 24 de janeiro existiu um pico anormal de roubos violentos, com recurso a arma branca e a arma de fogo um pouco por toda a zona da cidade de Lisboa. Durante estes escassos dias foram verificados cerca de 20 assaltos violentos", explica a PSP em comunicado, acrescentando que, a 24 de jaeniro, conseguiu deter "uma célula ceiminosa" que será responsável por estes assaltos, que ocorriam quando já não existia luz solar e a visibilidade na via pública era mais reduzida.

"Este grupo, organizado, selecionava as vítimas e abordava-as sempre em superioridade numérica. Por vezes recorriam a uma arma de fogo, que depois se veio a verificar ser apenas uma réplica de arma de fogo", diz a PSP. Normalmente, o grupo roubava os telefones das vítimas, mas também todos os aparelhos eletrónicos e de valor que estas possuíam.

"Com esta detenção a PSP não têm dúvidas que conseguiu pôr cobro ao principal grupo causador de alarme social, que atacava indiscriminadamente vítimas vulneráveis", alega a PSP.

Os quatro jovens foram detidos no dia 24 em flagrante delito após terem realizado cinco roubos com recurso a arma de fogo nessa mesma noite. Todos os bens por eles roubados no decurso dessa noite foram recuperados.

Os detidos foram presentes ao DIAP de Lisboa para 1.º Interrogatório Judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa a de prisão preventiva.

