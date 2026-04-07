Seis chefes da equipa da Urgência Central do Hospital de Santa Maria apresentaram demissão

Seis chefes de equipa da Urgência Central do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, demitiram-se na passada semana na sequência da substituição do então diretor do Serviço, João Gouveia, pelo também intensivista Nuno Gaibino, que iniciou funções de forma interina a 1 de abril e até “à conclusão do processo de manifestação de interesse para diretor do serviço”.A notícia foi avançada nesta terça-feira, 7 de abril, pelo Observador e confirmada pelo DN. Conforme foi noticiado na semana passada, após a divulgação da substituição na direção do serviço de urgência numa nota interna aos funcionários, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria justificava a sua decisão com o objetivo de “imprimir uma nova dinâmica no âmbito do projeto estratégico de renovação do Serviço de Urgência Central”. Ao DN, fonte oficial do hospital explicou esta situação como “uma decisão normal de gestão”, recordando que João Gouveia terminava o seu mandato de três anos na direção de serviço no último trimestre deste ano, já que iniciou funções de forma interina em julho de 2022, logo após a pandemia da Covid-19, e de forma definitiva em outubro de 2023.Sobre a saída dos seis chefes das equipas médicas da urgência central, a mesma fonte assume que “eram os mais próximos do anterior diretor e entenderam não continuar em funções”. No entanto, sublinhou a mesma, “manifestaram logo a sua disponibilidade para se manterem em funções durante a transição para a sua substituição”.Recorde-se que a urgência central de Santa Maria integra 31 chefes de equipas, os restantes mantiveram as suas funções, e cabe agora a Nuno Gaibino escolher os substitutos dos seis que se demitiram. Na nota interna, o CA “agradece a dedicação do João Gouveia no desempenho das funções que agora cessa e deseja os maiores sucessos a Nuno Gaibino na missão que agora assume". O DN tentou contactar o médico João Gouveia no sentido de o ouvir sobre a sua substituição, mas tal não foi possível.Do currículo de Nuno Gaibino, o hospital destaca ser o atual coordenador Nacional da Transplantação no Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e assistente hospitalar de Medicina Intensiva na ULS Santa Maria, funções que desempenha desde 2022, e também médico regulador no CODU Lisboa, desde 2024, integrando o Serviço de Helicópteros de Emergência Médica do INEM desde 2021.A sua formação foi feita em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com Mestrado Integrado em Medicina (2012), realizou um estágio clínico (Medicina Interna) na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e possui especializações em Medicina Interna e Medicina Intensiva, competência em Emergência Médica e é doutorando em Neurociências desde 2024..ULS Santa Maria nomeia Nuno Gaibino para diretor interino da urgência central