Sede do Sindicato dos Enfermeiros no Porto alvo de buscas

O Sindicato dos Enfermeiros no Porto foi alvo esta quarta-feira, 10 de dezembro, de buscas, num inquérito que visa um alegado desvio de dinheiro da estrutura sindical por parte do ex-presidente da instituição. De acordo com a RTP, as buscas levadas a cabo pela PSP, visam a recolha de material informático relacionado com o ex-presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SE), no Porto, Pedro Costa. Em causa a suspeita que terá usado dinheiro da estrutura sindical em proveito próprio, podendo estar em causa o crime de abuso de confiança.No âmbito deste inquérito, titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, Pedro Costa é suspeito de usar “milhares de euros” do SE “em proveito próprio”, nomeadamente em despesas pessoais e através de levantamentos com cartão bancário, disse à Lusa uma fonte judicial.Além de confirmar as diligências das autoridades na sua sede, no Porto, a atual direção do Sindicato dos Enfermeiros afirmou que as buscas realizaram-se no "âmbito de um processo que incide sobre a atuação da anterior direção, então presidida pelo enfermeiro Pedro Costa.A atual direção da estrutura sindical declarou estar "totalmente disponível para colaborar com todas as diligências que as autoridades judiciais entendam necessárias", fornecendo "toda a documentação que contribua para o apuramento da verdade dos factos"."Caso se comprove que o SE foi lesado, a atual direção pretende ser ressarcida pelos eventuais culpados", indica o sindicato, em comunicado enviado às redações.Na nota, é ainda referido que a direção do SE "lamenta esta situação", mas assegura "o normal funcionamento do Sindicato na defesa dos direitos dos enfermeiros e da Enfermagem".Em abril deste ano, uma reportagem da RTP referiu que o ex-presidente do SE ter-se á apropriado de cerca de 40 mil euros da estrutura sindical, através de levantamentos em numerário com o cartão bancário do sindicato e do pagamento de despesas pessoais.A notícia das buscas foi avançada inicialmente pelo Jornal de Notícias dizendo que o antigo dirigente sindical é suspeito da prática do crime de abuso de confiança, por, alegadamente, ter gastado dinheiro da estrutura sindical em proveito próprio.Com Lusa