Santa Maria descobre coronavírus em dois doentes já internados

Comandante ao serviço da TAP infetado com novo coronavírus

Covid-19. OMS declara pandemia. "A contenção tem que continuar a ser o pilar mais forte" do combate

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, descobriu que dois doentes que já estavam internados estão contaminados com o coronavírus. Trata-se de dois homens, um deles mais idoso, a quem tinha sido diagnosticada pneumonia - um estava internado desde sábado e outro há uma semana, sabe o DN.

Estes casos foram agora apanhados porque os critérios mudaram, ou seja, passaram a ser feitos testes ao novo coronavírus a quem sofre de doenças respiratórias graves, conforme foi anunciado na segunda-feira passada pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Quer isto dizer que os testes passaram a abranger, por exemplo, pneumonias que sem ligação aparente ao surto de covid-19.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Expresso, que avançou a notícia, refere que os responsáveis hospitalares estão a avaliar os contactos dos dois doentes que terão de ser igualmente submetidos à análise para impedir a propagação do vírus. Essa lista incluirá doentes, médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde e familiares.

A DGS atualizou ao início da tarde desta quarta-feira o número de infetados com coronavírus que passou para 59 casos, ou seja, mais 18 do que os registados no último relatório da situação epidemiológica em Portugal. Não é claro se estes dois casos de Santa Maria já entram nesta contabilidade - o DN tentou confirmar junto da DGS, mas não obteve resposta.

O boletim refere ainda que há 471 casos suspeitos, com 83 a aguardar resultado dos testes laboratoriais, e fala ainda em seis cadeias de transmissão ativas.