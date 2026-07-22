Revista de imprensa. Um terço das vagas nos centros de emprego por preencher e rede de balcões bancários reduz para metade em 15 anos

O Público avança esta quarta-feira que um terço das vagas que chegaram aos centros de emprego ficaram por preencher. O jornal explica que as ofertas de trabalho que chegaram ao Instituo do Emprego e Formação Profissional (IEFP) em 2025 aumentaram 23%, invertendo-se a tendência de decréscimo dos últimos anos. Ainda assim, e apesar de a colocação de pessoas também ter aumentado, um terço das vagas ainda ficou por preencher.O Jornal de Notícias e o Correio da Manhã destacam a mesma história. "Casal traz 'capanga' do Brasil para matar ex-namorado da filha e faz turismo após assalto", diz o primeiro. "Empreiteiro assassinado por pais de ex-namorada", titula o segundo.O Diário de Notícias fala dos efeitos da falta de água em Almada: cancelamentos em hotéis e aojamentos locais..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 22 de julho.O Negócios avança que os bancos encerram metade da rede de balcões em 15 anos. "Desapareceram milhares de agências, em vários pontos do país, muitas delas levando consigo as caixas automáticas, que encolheram em 20%. Há um aumento do número de trabalhadores no setor, mas esse crescimento é explicado apenas e só pelo francês BNP Paribas", lê-se.O Eco diz que a Mota-Engil vai investir 100 milhões em projetos de captura de carbono até 2030.