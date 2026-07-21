Alojamento turístico enfrenta catadupa de cancelamentos na Costa de Caparica
Gerardo Santos
Economia

Alojamento turístico enfrenta catadupa de cancelamentos na Costa de Caparica

Famílias estão a arranjar planos alternativos para as férias de verão com receio da falta de água. Aos milhares de euros que já somam em prejuízos graças às falhas de abastecimento no início do mês, empresários enfrentam cancelamentos resultantes da “publicidade negativa” à região.
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