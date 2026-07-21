Leia aqui o DN desta quarta-feira, 22 de julho

A manchete do DN desta quarta-feira é dedicada ao impacto da falta de água na atividade turística na Costa da Caparica:Falta de água na Caparica gera cancelamentos em hotéis e ALFamílias estão a arranjar planos alternativos para as férias de verão com receio da falta de água. Aos milhares de euros que já somam em prejuízos graças às falhas de abastecimento no início do mês, empresários enfrentam cancelamentos resultantes da “publicidade negativa” à região. Já a foto principal refere-se ao projeto do Pinheiro da Cruz :Projeto de reabilitação social põe reclusos a produzir um vinho ímparAinda se destaca a polémica no Governo a envolver o ministro da Administração Interna:PJ terá detetado sinais de "abuso de poder" e "descaminho" no caso do atrelado à guarda do empreiteiro João CarvalhoDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em destaque: