Revista de imprensa. Um país virado do avesso com UGT a preparar contraproposta à lei laboral

A situação no país na sequência da passagem da depressão Ingrid, na madrugada de quarta-feiram continua a dominar a atualidade nacional, bem patente nas imagens e reportagens em destaque nas primeiras páginas dos jornais desta sexta-feira, 30 de janeiro. "Populações carrem destroços num país virado do avesso", titula o Jornal de Notícias.O Público destaca também que a UGT prepara contraproposta com perto de 100 alterações ao pacote laboral do Governo. Diz o jornal que a central sindical conta enviar o documento à ministra do Trabalho depois da segunda volta das eleições presidenciais, marcada para 8 de Fevereiro.O Correio da Manhã avança que a ex-mulher de Mário Machado é suspeita de financiar Grupo 1143. Raquel Machado Faísca diz que ligação a Mário Machado existe por este “ser o pai da sua filha” mais nova e que a Justiça portuguesa tem vindo a ser “injusta” com o ex-companheiro.No Diário de Notícias , que traz o suplemente de economia Dinheiro Vivo com uma conversa com Leonor Freitas, CEO da Casa Ermelinda Freitas, destaque para uma entrevista a Inês de Sousa Real, do PAN, que considera que o Governo está capturado pelo Chega e atrasado na Lei do Clima e na redução carbónica..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 30 de janeiro.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 30 de janeiro.O Expresso traz os resultados de uma sondagem, segundo a qual António José Seguro leva uma vantagem folgada sobre André Ventura, acumulando quase o dobro das intenções de voto face ao líder do Chega: são 51% conta 27%.O Negócios diz que os intermediários querem entrar no financiamento às empresas. "O setor que cresceu com as renegociações de crédito à habitação está agora focado nos empréstimos aos jovens que estão a beneficiar dos incentivos do Governo. Para o futuro, já pensa em novos segmentos", lê-se.