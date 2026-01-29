Leia aqui o DN desta sexta-feira, 30 de janeiro

Os estragos do mau tempo são o grande destaque do DN desta sexta-feira, edição de fim de semana:Calamidade em 60 municípios até domingoÉ o título principal do jornal, que destaca também:Hospitais e centros de saúde “com cirurgias e consultas adiadas” Vacinas em risco de “ir para o lixo”340 mil clientes da E-Redes ainda sem eletricidade em Portugal continental Entre os outros assuntos que o jornal "chama" para a primeira página, sublinha-se a entrevista Inês de Sousa Real líder do PAN: “Governo está atrasado na Lei do Clima e na redução carbónica”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Este também é dia de Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN. Descarregue-o aqui:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 30 de janeiro.Veja a primeira página do DN em detalhe: