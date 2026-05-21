Revista de imprensa. Subida no valor médio anual das bolsas de estudo e o caso das crianças encontradas na estrada

O Público destaca esta quinta-feira que o valor médio anual das bolsas de estudo atribuídas aos estudantes do ensino superior aumentará para 2660 euros, com as novas regras do sistema de acção social que o Governo pretende implementar já em 2026/27 e que deverão ser aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros. São mais 926 euros face ao valor atual.No Correio da Manhã o destaque vai para o facto de a dívida milionária da agência Glam a estrelas de TV estar parada na Justiça. Segundo o jornal, a administradora de insolvência, nomeada pelo tribunal, falhou na informação e prazos. Os famosos, como Diana Chaves ou Rui Unas, ficam sem mais de um milhão.O caso das crianças encontradas numa estrada entre Álcacer do Sal e Comporta também está em destaque. "Mãe foge de França com filhos, venda-os e abandona-os em Portugal. Pai reportou desaparecimento", conta este jornal.No Observador, sobre este caso lê-se: "A última coisa que o padrasto e a mãe de B. e Z. lhes pediram foi para, vendados, procurarem um brinquedo. Depois, o carro partiu e ficaram sozinhas. Em França, o pai procurava as crianças há 15 dias".O Jornal de Notícias diz que é cada vez mais fácil obter um atestado médico online para tirar ou renovar a carta de condução. Os sites com estes serviços proliferam e a marcação das teleconsultas é possível no próprio dia por pouco mais de 20 euros.No Diário de Notícias o destaque vai para os comboios de alta velocidade, que, segundo o ministro das Infrastruturas, começam a chegar em 2031..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 21 de maio.O Negócios diz que o aperto na taxa de esforço vai reduzir até 15% o novo crédito para a compra de casa. O jornal lembra que o Banco de Portugal quer reduzir para 45% o limite da taxa de esforço nos novos créditos para a compra de casa, o que terá um impacto de 10% a 15% na produção de empréstimos.