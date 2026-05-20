Leia aqui o DN desta quinta-feira, 21 de maio

Comboios de alta velocidade começam a chegar em 2031. Esta é a manchete do DN desta quinta-feira, dia 21 de maio.O Governo lançou um concurso público para a compra e manutenção de 12 comboios de alta velocidade. Estes poderão levar pelo menos 500 passageiros entre Lisboa e o Porto, em 1 hora e 15 minutos. O investimento não pode ir além de 40 milhões de euros por comboio e, somada a manutenção, o valor base ascende a 504 milhões de euros (sem IVA). Todos os comboios deverão estar em circulação em 2032.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo: .No destaque fotográfico a entrevista ao historiador israelita Shlomo Ben-Ami: “Dediquei a minha vida à solução de dois Estados. Mas essa solução já não existe.” Outros temas:Relatório. Entidade da Saúde conclui que hospital Amadora Sintra tem de garantir direitos dos doentes, senão haverá sançõesHabitação. IVA a 6% na habitação tem prazo de quatro anos Diplomacia. Xi e Putin unidos nas críticas a Trump Entrevista. Fabian Figueiredo: “Eleitores pediram humildade ao Bloco, mas humildade não significa silêncio” Fundação. Uma ficção sobre a vida de Camões para aumentar interesse pela obra Festival. As fotografias de Richard Avedon renascem em CannesClássicos. Welles & Visconti