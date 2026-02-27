Revista de imprensa. Secretas vigiam empresários ao serviço de Putin e exportações para os EUA em queda

O Expresso destaca esta sexta-feira, 27 de fevereiro, que o SIS vigia empresários ligados a Putin e MP congela 25 milhões de euros em contas suspeitas. Há suspeitas de testas de ferro ucranianos e portugueses envolvidos em negócios alvos das sanções da União Europeia, avança.Um mês após a passagem da depressão Kristin, o Negócios tenta perceber qual o impacto económico. "Municípios em calamidade valem 17% do PIB, mas representam um quarto da produção industrial e agrícola. Atividade continua contida, mas além dos impactos a curto prazo há o longo prazo. CFP alerta para 'agravar de desigualdades'", lê-se.O Observador traz "as histórias inesquecíveis de 15 vidas que a tempestade levou". Entre as 15 vítimas mortais reconhecidas oficialmente pela Proteção Civil, encontram-se seis que morreram no concelho de Leiria, duas na Batalha, e uma em Porto de Mós, Alcobaça, Sertã, Campo Maior, Silves, Serpa e Vila Franca de Xira. São 12 portugueses e três estrangeiros", conta o jornal neste trabalho que oretende desvendar como viveram aqueles que morreram na ou em consequência das intempéries.O Público diz que na lei nada impede Sócrates de trocar de forma ilimitada de advogado. "Solução defendida pelo bastonário dos advogados pode obrigar a alteração legal e até ser inviabilizada se instituto do Ministério da Justiça não aceitar pagar defensor oficioso permanente", lê-se.O Jornal de Notícias escreve que as exportações para os EUA caem 700 milhões com as tarifas de Trump, invertendo um ciclo de crescimento registado nos anos anteriores e fechando o ano em queda.Já no Correio da Manhã lê-se que o Estado cancela remédio para Rodrigo. Em causa um menino de oito anos que sofre de distrofia muscular de Duchenne, a quem o Estado terá cortado o medicamento que atrasava a progressão da doença. Em seis meses deixou de conseguir andar, segundo escreve o jornal.O Nascer do Sol avança que o primo de José Sócates tem mansão e casa de jogo no Brasil. Diz que os negócios ocultos de José Paulo Pinto de Sousa, que o MP acusa de ser o primeiro testa de ferro do antigo primeiro-ministro, lançam novas suspeitas de lavagem de dinheiro.No Diário de Notícias, que traz o suplemento de economia Dinheiro Vivo, o destaque vai para o pedido de explicações da Inspeção-Geral de Saúde sobre lista de espera em cardiologia e eventuais mortes, POderá também ler um trabalho sobre os 14 grupos de extrema-direita que estão no radar das autoridades..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 27 de fevereiro.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 27 de fevereiro