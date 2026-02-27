Revista de imprensa. Secretas vigiam empresários ao serviço de Putin e exportações para os EUA em queda
Leia os destaques da imprensa desta sexta-feira, 27 de fevereiro.
Sofia Fonseca
O Expresso destaca esta sexta-feira, 27 de fevereiro, que o SIS vigia empresários ligados a Putin e MP congela 25 milhões de euros em contas suspeitas. Há suspeitas de testas de ferro ucranianos e portugueses envolvidos em negócios alvos das sanções da União Europeia, avança.

Um mês após a passagem da depressão Kristin, o Negócios tenta perceber qual o impacto económico. "Municípios em calamidade valem 17% do PIB, mas representam um quarto da produção industrial e agrícola. Atividade continua contida, mas além dos impactos a curto prazo há o longo prazo. CFP alerta para 'agravar de desigualdades'", lê-se.

O Observador traz "as histórias inesquecíveis de 15 vidas que a tempestade levou". Entre as 15 vítimas mortais reconhecidas oficialmente pela Proteção Civil, encontram-se seis que morreram no concelho de Leiria, duas na Batalha, e uma em Porto de Mós, Alcobaça, Sertã, Campo Maior, Silves, Serpa e Vila Franca de Xira. São 12 portugueses e três estrangeiros", conta o jornal neste trabalho que oretende desvendar como viveram aqueles que morreram na ou em consequência das intempéries.

O Público diz que na lei nada impede Sócrates de trocar de forma ilimitada de advogado. "Solução defendida pelo bastonário dos advogados pode obrigar a alteração legal e até ser inviabilizada se instituto do Ministério da Justiça não aceitar pagar defensor oficioso permanente", lê-se.

O Jornal de Notícias escreve que as exportações para os EUA caem 700 milhões com as tarifas de Trump, invertendo um ciclo de crescimento registado nos anos anteriores e fechando o ano em queda.

Já no Correio da Manhã lê-se que o Estado cancela remédio para Rodrigo. Em causa um menino de oito anos que sofre de distrofia muscular de Duchenne, a quem o Estado terá cortado o medicamento que atrasava a progressão da doença. Em seis meses deixou de conseguir andar, segundo escreve o jornal.

O Nascer do Sol avança que o primo de José Sócates tem mansão e casa de jogo no Brasil. Diz que os negócios ocultos de José Paulo Pinto de Sousa, que o MP acusa de ser o primeiro testa de ferro do antigo primeiro-ministro, lançam novas suspeitas de lavagem de dinheiro.

No Diário de Notícias, que traz o suplemento de economia Dinheiro Vivo, o destaque vai para o pedido de explicações da Inspeção-Geral de Saúde sobre lista de espera em cardiologia e eventuais mortes, POderá também ler um trabalho sobre os 14 grupos de extrema-direita que estão no radar das autoridades.

