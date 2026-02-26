Leia aqui o DN desta sexta-feira, 27 de fevereiro

Inspeção-Geral da Saúde pede explicações sobre lista de espera em cardiologia e eventuais mortesA manchete do DN deste dia, edição de fim de semana, vai para a Saúde. Inspetor-geral confirma ao DN que solicitou explicações à administração da Unidade local de Saúde Santo António para decidir se abre ou não ação inspetiva. Ao fim de uma semana, diretores de serviço que enviaram carta à ministra continuam sem resposta e três diretores de centros de referência lançaram nova carta para defenderem que problemas resultam da “falta de investimento”. Sociedade de Cardiologia apela a “solução urgente” em que “todos sejam ouvidos”. Já a foto principal desta primeira página foca o tema da violência:Os 14 grupos de extrema-direita que estão no radar das autoridadesAinda se sublinha, no Governo: Luís Neves desvaloriza críticas de Passos: “Estou absolutamente blindado”E no Internacional: PM da Dinamarca aproveita duelo com Trump sobre Gronelândia para antecipar eleiçõesDescarregue no link abaixo a edição completa:.Leia também o Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 27 de fevereiro.Veja a primeira página em detalhe: