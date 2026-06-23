Revista de imprensa. Secretas desconheciam ameaça contra PM. Consultas 'online' crescem em mercado por regular
Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. Secretas desconheciam ameaça contra PM. Consultas 'online' crescem em mercado por regular

Conheça os destaques da imprensa nacional nesta terça-feira, dia 23 de junho.
Carla Alves Ribeiro
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Secretas não foram informadas de ameaças contra Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa (acesso pago), avança o jornal Público na edição desta terça-feira, 23 de junho. Em causa a lista de 170 alvos do Movimento Armilar Lusitano (MAL), onde constam os nomes de políticos, jornalistas, comentadores e ativistas e mais de 50 organizações.

O jornal contactou as diferentes entidades, o Sistema de Segurança Interna (SSI), o Serviço de Informações de Segurança (SIS) e o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP). "Fica claro que não foram tomadas quaisquer medidas de proteção, já que nem sequer foi feita a avaliação de segurança, porque a informação não chegou às secretas", conclui o Público.

Revista de imprensa. Secretas desconheciam ameaça contra PM. Consultas 'online' crescem em mercado por regular
Leia aqui o DN desta terça-feira, 23 de junho

O Jornal de Notícias avança na edição desta terça-feira que as con­sul­tas médi­cas online cres­cem num mer­cado que ainda está por regu­lar (acesso pago). As unidade de telemedicina não estão sujeitas, no atual enquadramento, a registo obrigatório, segundo a Entidade Reguladora da Saúde, diz o diário sediado no Porto. A Asso­ci­a­ção Por­tu­guesa de Hos­pi­ta­li­za­ção Pri­vada e a Ordem dos Médi­cos defen­dem que têm de ser cla­ri­fi­ca­das as regras que as enti­da­des devem cum­prir, para garan­tir o seu escru­tí­nio e a qua­li­dade dos cui­da­dos pres­ta­dos.

No Correio da Manhã a manchete (acesso pago) vai para a empresa Unbabel, que chegou a estar avaliada em mil milhões de dólares, mas que faliu em março, tendo recebido 13,3 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação é um dos credores da startup portuguesa. A Unbabel recebeu financiamento para desenvolver um projeto na área da Inteligência Artificial.

Nos desportivos as atenções estão todas viradas para o jogo desta terça-feira da seleção nacional no Mundial de Futebol contra ao Uzbequistão, às 18 horas, em Houston, nos Estados Unidos. "Mudar" avança a A Bola, destacando o regresso de Rúben Dias e alterações na linha frente, com Martínez a preparar novidades no apoio a Cristiano Ronaldo.

"Às ordens Portugal", titula por sua vez o Record, dizendo que a "missão" de Portugal nesta segunda partida no Mundial é garantir a vitória. O desportivo aponta para alterações no onze inicial, dando Rúben Dias como certo e Semedo, Conceição e Félix como prováveis.

N'O Jogo, "Dolce fare muito" é a manchete do desportivo do Porto, que adianta que Martínez "muda na frente perante a obrigação de vencer", com Rafael Leão, Francisco Conceição e Ronaldo.


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