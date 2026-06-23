Revista de imprensa. Secretas desconheciam ameaça contra PM. Consultas 'online' crescem em mercado por regular

Secretas não foram informadas de ameaças contra Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa (acesso pago), avança o jornal Público na edição desta terça-feira, 23 de junho. Em causa a lista de 170 alvos do Movimento Armilar Lusitano (MAL), onde constam os nomes de políticos, jornalistas, comentadores e ativistas e mais de 50 organizações.O jornal contactou as diferentes entidades, o Sistema de Segurança Interna (SSI), o Serviço de Informações de Segurança (SIS) e o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP). "Fica claro que não foram tomadas quaisquer medidas de proteção, já que nem sequer foi feita a avaliação de segurança, porque a informação não chegou às secretas", conclui o Público. .Leia aqui o DN desta terça-feira, 23 de junho.O Jornal de Notícias avança na edição desta terça-feira que as consultas médicas online crescem num mercado que ainda está por regular (acesso pago). As unidade de telemedicina não estão sujeitas, no atual enquadramento, a registo obrigatório, segundo a Entidade Reguladora da Saúde, diz o diário sediado no Porto. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e a Ordem dos Médicos defendem que têm de ser clarificadas as regras que as entidades devem cumprir, para garantir o seu escrutínio e a qualidade dos cuidados prestados. No Correio da Manhã a manchete (acesso pago) vai para a empresa Unbabel, que chegou a estar avaliada em mil milhões de dólares, mas que faliu em março, tendo recebido 13,3 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação é um dos credores da startup portuguesa. A Unbabel recebeu financiamento para desenvolver um projeto na área da Inteligência Artificial. Nos desportivos as atenções estão todas viradas para o jogo desta terça-feira da seleção nacional no Mundial de Futebol contra ao Uzbequistão, às 18 horas, em Houston, nos Estados Unidos. "Mudar" avança a A Bola, destacando o regresso de Rúben Dias e alterações na linha frente, com Martínez a preparar novidades no apoio a Cristiano Ronaldo."Às ordens Portugal", titula por sua vez o Record, dizendo que a "missão" de Portugal nesta segunda partida no Mundial é garantir a vitória. O desportivo aponta para alterações no onze inicial, dando Rúben Dias como certo e Semedo, Conceição e Félix como prováveis.N'O Jogo, "Dolce fare muito" é a manchete do desportivo do Porto, que adianta que Martínez "muda na frente perante a obrigação de vencer", com Rafael Leão, Francisco Conceição e Ronaldo. ."Estamos com o foco total". Martínez quer uma seleção melhor e que aprenda com os erros.Martínez prepara mudanças na defesa para o jogo contra o Usbequistão