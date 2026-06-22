Leia aqui o DN desta terça-feira, 23 de junho

Valor médio do crédito à habitação duplicou nos últimos dez anosÉ esta a manchete do DN. Novos dados do Banco de Portugal mostram que há menos negócios com os bancos com o objetivo de comprar casa, mas que os contratos feitos em 2025 são muito mais valiosos do que eram há dez anos. Hipoteca média superou os 175 mil euros.Já na foto principal, a situação política no Reino Unido:Starmer demite-se e deixa a porta aberta à “coroação” do “rei do Norte”Ainda se destaca a entrevista:Luís Castro: “Táticas a mais? Não, a criatividade vem da organização e não do caos” E no Mundial 2026: Martínez prepara mudanças na defesaDescarregue a edição eletrónica no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: