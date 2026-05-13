Revista de imprensa. Revolução viária no Porto e drones russos em águas nacionais

O Público escreve esta quarta-feira que, em dez anos, o número de alunos com necessidades específicas aumentou. No ano letivo 2024/25 eram quase 100 mil nas escolas, as quais se confrontam com falta de recursos: professores, assistentes operacionais, materiais. Neste jornal lê-se ainda que dona do Multibanco desiste de processo em tribunal contra o Banco de Portugal. A SIBS colocou uma acção judicial a contestar ordem do supervisor em 2025. Pouco depois, deixou-a cair. Em Santarém, arrasta-se o recurso à multa da Concorrência, à espera de tribunal europeu", lê-se.O Jornal de Notícias destaca aquilo a que chama "revolução viária" no Porto, o anúncio de um plano que inclui a construção de uma via alternativa à VCI, um túnel a seguir à ponte da Arrábida até à zona do nó de Francos e o enterramento da Avenida AEP em Ramalde.Este jornal traz ainda uma entrevista à ministra do Trabalho, que diz que "os países que são mais flexíveis pagam melhor". Maria do Rosário Palma Ramalho culpa a UGT pela falta de acordo na Concertação Social e antevê uma negociação "difícil" agora no Parlamento.O Expresso diz que Nuno Melo não nega que a Marinha portuguesa tenha identificado drones russos em águas nacionais, mas diz não ter os números.O Observador revela que enfermeiro Diretor do Hospital de Évora é alvo de 15 queixas por "padrão de gestão baseado no medo".No Correio da Manhã o destaque vai para o preço dos combustíveis. Segundo este jornal, estes estão 12 cêntimos mais baratos nos hipermercados e 60 cêntimos em Espanha.O Diário de Notícias traz uma entrevista a José Manuel Balieiro, feita à margem da primeira Conferência das Regiões, que decorreu esta terça-feira, 12 de maio, em Ponta Delgada, promovida pelo DN e pelo Açoriano Oriental. O presidente do Governo Regional dos Açores defende uma maior presença da Força Aérea e da Marinha na Região. E desafia os Estados Unidos a reforçarem a sua presença militar nos Açores, onde já operam a Base das Lajes (na Terceira), se decidirem retirar tropas de outros países europeus..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 13 de maio.O Negócios avança que o Governo e a AD preparam ums solução para o IVA na reabilitação. O ministro das Infraestruturas e Habitação revela que, juntamente com o Parlamento, o Governo quer encontrar uma solução para o problema das empresas a braços com liquidações adicionais por terem aplicado IVA a 6% na reabilitação. Nova lei estará blindada, garante.No Eco lê-se que só 13% dos PPR bateram a inflação nos últimos 5 anos e os com “menos risco” foram os que destruíram mais valor.