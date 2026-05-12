José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores.FOTO: Eduardo Resendes/Acoriano Oriental
Política

Açores querem ter mais tropas dos EUA e outros países da NATO? “Sem dúvida”

José Manuel Bolieiro diz que os Açores estão interessados em ter mais meios militares de Portugal, dos Estados Unidos e outros países da NATO, dado o seu crescente valor geoestratégico. Governo dos Açores está em contacto com a Google para que sejam instalados cabos submarinos e, eventualmente, um data center na Região, revela o presidente do Governo Regional.
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