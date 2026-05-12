Leia aqui o DN desta quarta-feira, 13 de maio

A entrevista a José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores, faz a manchete da edição desta quarta-feira, 13 de maio, do Diário de Notícias.Açores querem ter mais tropas dos EUA e outros países da NATO? “Sem dúvida”No âmbito da Conferência das Regiões, José Manuel Bolieiro diz que os Açores estão interessados em ter mais meios militares de Portugal, dos Estados Unidos e outros países da NATO, dado o seu crescente valor geoestratégico. Governo dos Açores está em contacto com a Google para que sejam instalados cabos submarinos e, eventualmente, um data center na Região, revela o presidente do Governo Regional.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo: .Outros temas:Aviação. Turismo do Alentejo prepara plano para voos comerciais no aeroporto de Beja dentro de dois anosTrabalho. Ferro Rodrigues diz que PS deve rejeitar negociações prévias sobre a reforma laboralGeopolítica. Cimeira de Xi e Trump vai ser um sucesso, ainda que possa não sê-lo D. José Ornelas: “As pessoas que vêm a Fátima não caem do céu, vêm à procura de sentido e esperança”Cresceu entre tiros e sonha com aviões: Rodrigo, o jovem de 16 anos que já aponta aos Jogos OlímpicosFestival. Cannes acolhe a nostalgia cinéfila