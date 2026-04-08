Revista de imprensa. Páscoa mortífera nas estradas e médico investigado por mostrar nado-morto nas redes sociais

A edição desta quarta-feira, 8 de abril, do Público destaca que PSD, Chega e PS indicarão um juiz cada para o Tribunal Constitucional e que o quarto, proposto pelos sociais-democratas, terá de conseguir acordo bilateral do PS e do Chega.O jornal diz ainda que esta Páscoa foi a mais mortífera nas estradas na última década. "Dez acidentes provocaram a maioria das 20 vítimas mortais, que tinham entre 12 e 71 anos", escreve.O Jornal de Notícias avança que o Inverno histórico de chuva e tempestades não trava a aridez em Portugal.O Correio da Manhã escreve que o preço das casas dispara 180%. Destaca ainda que um médico está a ser investigado por mostrar nado-morto nas redes sociais. No Diário de Notícias o tema principal tem a ver com educação: a falta de professores agravada por elevada desistência nos cursos..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 8 de abril.No Negócios lê-se que a escassez de petróleo ainda é “moderada”. Vai piorar com o esgotar de importações e reservas.