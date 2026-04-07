Leia aqui o DN desta quarta-feira, 8 de abril

A educação faz manchete do DN deste dia:Falta de professores agravada por elevada desistência nos cursosProjeções apontam para uma quebra significativa do número de docentes até 2035, podendo atingir 55% na educação Pré-escolar; 29%, no 1.º ciclo; 42%, no 2.º ciclo, e 39% no 3.º ciclo e Ensino Secundário.Já a foto principal vai para a guerra no Médio Oriente:Ultimato. Irão à espera da decisão de TrumpDestaca-se ainda a entrevista a Paulo Flor:PSP ajudou dois brasileiros por dia a regressar ao seu país entre janeiro e fevereiroE na missão Artemis II: Tripulação da ‘Orion’ viu ‘flashes’ e descreve o “relevo brutal” do Lado Oculto. “É um terreno implacável”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: