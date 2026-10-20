Revista de imprensa. Protestos em França e Portugal, castigo de Ronaldo e investigação no SNS dominam as capas

Os protestos em França e as manifestações pelo direito à habitação em Portugal estão entre os principais destaques da imprensa nacional desta terça-feira, 20 de outubro. O castigo aplicado a Cristiano Ronaldo, uma investigação a negócios no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os desafios da reciclagem também marcam as primeiras páginas dos jornais.

O Diário de Notícias destaca na sua primeira página a situação em França, onde o Governo se prepara para uma nova ronda de protestos, designada "ato II", marcada para sábado. Também o Público aborda a violência nas manifestações francesas, noticiando que o Governo tenta conter os incidentes com a imposição de recolher obrigatório noturno.

Em Portugal, as acampadas pela habitação em Lisboa e no Porto também ocupam espaço nas primeiras páginas. O Jornal de Notícias destaca que os manifestantes resistem e já discutem novas propostas para a habitação, enquanto o Correio da Manhã noticia a intenção de prolongar a acampada até ao final do ano.

O Público, por sua vez, dá conta do aviso da PSP de que as tendas não poderiam permanecer por mais tempo. Entretanto, na madrugada desta terça-feira, os acampamentos foram desmobilizados, com a intervenção policial no Rossio a resultar em confrontos e detenções.

O Correio da Manhã ainda faz manchete com uma investigação do Ministério Público a um alegado negócio de 120 milhões de euros na saúde, envolvendo 160 contratos de serviços. Já o Público destaca o aumento das ações judiciais contra médicos e das indemnizações, enquanto o Diário de Notícias revela que, apesar de os municípios terem recebido 90 milhões de euros, a recolha de materiais recicláveis cresceu apenas 1% este ano, deixando Portugal aquém das metas europeias.

Na imprensa desportiva, Cristiano Ronaldo é o principal protagonista. O Record destaca que o capitão da seleção nacional cumpriu a maior parte de uma suspensão preventiva e estará disponível para os jogos de novembro, ficando o regresso dependente da decisão do selecionador Jorge Jesus.

A Bola noticia o castigo de 30 dias e a multa de 255 euros, enquanto O Jogo aposta na receção do FC Porto ao PSV, para a Liga dos Campeões, com Francesco Farioli a reconhecer que a equipa tem uma "montanha para escalar".

Na imprensa económica, o Jornal Económico destaca as previsões da hotelaria portuguesa, que poderá atingir receitas de 30 mil milhões de euros, apesar de uma ligeira quebra na taxa de ocupação. Já o Jornal de Negócios dedica a manchete às propostas dos partidos para enfrentar a crise da habitação, entre mais garantias aos senhorios, menos impostos e tetos às rendas.