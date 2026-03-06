Revista de imprensa. Pedidos de entrada de imigrantes para a construção dispara e Câmara do Porto aumenta fiscalização

O Expresso escreve esta sexta-feira, 6 de março, que a construção faz disparar pedidos de entrada de imigrantes."Governo precisa ou não de um orçamento rectificativo?", pergunta o Público, e responde: "Resposta está nos dois mil milhões". "Margem de segurança prevista nos orçamentos aprovados pelo Parlamento tem ajudado os governos a evitar rectificativos. Desta vez, o limite de impacto suportado pode estar em dois mil milhões de euros", lê-se.O Jornal de Notícias diz que o Porto aperta vigilância e investiga 60 espaços de alojamento ilegal. Diz que a autarquia efetuou mais uma ação de fiscalização, tendo sido encerrada a cave de uma loja que albergava mais de 20 moradores.O Correio da Manhã avança que autarcas socialistas namoram dissidentes do Chega e dá o exemplo de Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra, que convidou eleita pelo partido de Ventura, que entretanto se desfiliou, para a direção de escola profissional.No DN, que esta sexta-feira, além do suplemento de economia Dinheiro Vivo, traz, em estreia, o suplemento DN Sport, o destaque é o fim do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, com uma sondagem segundo a qual dois treços dos portugueses fazem um balanço positivo da atuação do Presidente e vários trabalhos sobre os mandatos do PR, com análise de politólogos e depoimentos de pessoas próximas, incluindo o irmão, num depoimento raro..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 6 de março.No Negócios lê-se que o Médio Oriente arrisca atirar petróleo para os 150 dólares.O Eco diz que o Ministério do Trabalho está em conversações com os parceiros sociais para estudar uma solução alternativa à taxa de rotatividade, que nunca saiu do papel por falta de regulamentação.