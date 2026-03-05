Leia aqui o DN desta sexta-feira, 6 de março

Barómetro DN/Aximage faz manchete do DN desta sexta-feira:Dois terços dos portugueses fazem balanço positivo dos mandatos de MarceloEste é o título principal de um dossiê que inclui ainda: O Presidente que abraçou um país: dez anos entre empatia, crise e poderJá o grande destaque fotográfico vai para a morte de:António Lobo Antunes: O escritor dos livros insonesOu, tal como diz ao DN Francisco José Viegas: “O Nobel perdeu Lobo Antunes, não foi ele quem perdeu o Nobel”Ainda se sublinha a situação política em Itália: Como uma nova lei eleitoral pode ajudar Giorgia Meloni a manter-se no poderDescarregue o jornal no link abaixo:.Leia ainda o DN Sport, o novo suplemento de Desporto do DN:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 6 de março.Este é ainda dia de Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 6 de março.Veja a primeira página em detalhe: