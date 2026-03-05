Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 6 de março

O hino iraniano depois do silêncioÉ este o destaque principal do novo suplemento de Desporto do DN. Lance do jogo entre Irão e Austrália (0-4) da Taça Asiática feminina de futebol. As jogadoras da seleção iraniana têm estado sob os holofotes mediáticos devido ao conflito militar que eclodiu no país. Na estreia, frente à Coreia do Sul, ficaram em silêncio durante o hino, numa alegada atitude de resistência ou luto, cuja intenção a equipa não clarificou. Mas esta sexta-feira, as titulares entoaram o hino iraniano com a mão encostada à cabeça, em jeito de saudação militar.Outro tema de relevo é o regresso do Mundial de Fórmula 1:A F1 acelera em Melbourne com dezenas de surpresas técnicas, ameaçada pela guerra e já com um piloto penalizado Descarregue no link abaixo o suplemento completo: .Veja esta "primeira" em detalhe: