Revista de imprensa. Os planos de um grupo neonazi para uma "guerra racial" e multas para atrasos na Justiça

O Público avança esta quarta-feira, 21 de janeiro, que o Governo quer os juízes a aplicar multas até 10 mil euros a quem atrase processos. Explica que a proposta para alterar o Código de Processo Penal entrou no Parlamento e, se for aprovada, os advogados condenados por manobras dilatórias duas vezes no mesmo processo arriscam inquéritos disciplinares.Neste jornal lê-se ainda que nas conservatórias há quem ganhe melhor do que o Presidente e o primeiro-ministro. A revelação foi feita, na terça-feira, no Parlamento pela secretária de Estado da Justiça, Ana Luísa Machado, que tentava explicar a razão pela qual têm sido tão difíceis as negociações entre a tutela e os sindicatos do setor. “Temos príncipes no ministério”, ironizou. O jornal diz ainda que as novas regras para óculos, radiologia e cirurgias custam 15,4 milhões à ADSE. "Desde o início de Janeiro, o reembolso com compra de óculos mudou e passou a ter limite anual de 180 euros. Em Fevereiro, tabelas de radiologia, gastroenterologia e cirurgia também serão ajustadas", lê-se.A operação da PJ contra o grupo 1143 está em destaque em toda a imprensa, sendo que o Jornal de Notícias escreve que entre os 37 detidos há três militantes do Chega que já foram candidatos pelo partido de André Ventura em eleições.Já o Correio da Manhã diz que a PJ travou ataques de neonazia à comunidade islâmica e acrescenta que há um agente da PSP e um militar da Força Aérea entre os suspeitos.O Diário de Notícias destaca que o grupo neonazi tinha núcleos por todo o pais, na Suíça e em França..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 21 de janeiro.O Negócios escreve que Trump volta a roubar atenções em Davos. Desta vez sobre Gronelândia. "Presidente norte-americano sobe ao palco na estância de Davos, numa altura em que a tensão transatlântica em relação à Gronelândia está ao rubro. Von der Leyen e Macron deixaram recados ao republicano e a ratificação do acordo comercial com os EUA foi suspensa. Discurso de Trump promete agitar os ânimos", lê-se.Este económico diz ainda que os super-ricos foram os que mais ganharam com borla fiscal no IRS. Segundo conta, um estudo do Banco de Portugal conclui que os principais beneficiários do regime de Residentes Não Habituais auferiam, em média, 380 mil euros por ano, estando no top 0,01% da distribuição de rendimentos. O Eco avança que o consórcio da Mota-Engil vai entregar novo projeto para TGV em Gaia até ao final do primeiro trimestre, depois do chumbo da Agência Portuguesa do Ambiente a dois subtroços da linha Porto-Lisboa.