Leia aqui o DN desta quarta-feira, 21 de janeiro

Cavaco irá “naturalmente” apoiar Seguro na segunda volta. Esta é a manchete da edição desta quarta-feira, 21 de janeiro, do Diário de Notícias.Cavaco Silva “não terá dúvidas sobre quem irá apoiar. Irá apoiar, naturalmente, António José Seguro”, soube o DN junto de fonte do PSD. Porém, “senhor como sempre do seu ‘timing’”, o anúncio será feito quando “assim o entender”. Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico vai para o dia de campanha para as Presidenciais 2026. Seguro tem na Saúde bandeira de primeiro mandato e já antevê reuniões em BelémVentura foi anunciar a Sacavém que a sua Comissão de Honra “é o povo português”Outros temas:Sines ganha projetos habitacionais de 100 milhões à boleia dos grandes investimentos Gronelândia. Macron responde às ameaças tarifárias de Trump e diz que a Europa prefere “o respeito aos ‘bullies’”BCE. É preciso colmatar a ausência de portugueses nos reguladores financeiros europeus, diz CentenoSaúde. Segurança Social vai pagar mais para retirar casos sociais de hospitais, mas não sabe quantoNancy Gomes, académica luso-venuzuelana “O Nobel era a única coisa que, a nível simbólico, Corina Machado tinha para poder dar a Trump” Discriminação e ódio. Grupo neonazi tinha núcleos por todo o país, na Suíça e em FrançaBailado contemporâneo numa sala “fora da caixa”: CASA estreia no CapitólioPaulo Fiúza: “Quando tenho de desistir por algum problema, fico muito zangado ”