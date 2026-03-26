Revista de imprensa. Os pagamentos das seguradores pelos sinistros da tempestade e as expropriações pelo TGV

As seguradoras anteciparam pagamento apenas em 5% dos sinistros da tempestade Kristin, destaca esta quinta-feira, 26 de março, o Público. Segundo o jornal, os custos para as seguradoras atingiam 732 milhões de euros a 16 de março e foram pagos 151 milhões de euros. Os empresários reclamam mais adiantamentos.Este jornal diz também que, segundo o Banco de Portugal, os portugueses passam mais tempo a receber subsídio de desemprego que os imigrantes."Os imigrantes que chegaram ao país desde 2010 e que mantêm uma relação com a Segurança Social estiveram menos de 5% do seu tempo de permanência no país a receber subsídio de desemprego, pensões ou outras prestações sociais, uma percentagem que é menor do que a registada pelos portugueses do mesmo grupo etário, no mesmo período de tempo", lê-se.O Público refere também que o Governo não paga ao Hospital da Prelada há cinco meses pelo trabalho prestado ao SNS.O Jornal de Notícias destaca que as escolas estão em risco de devolver 480 milhões a Bruxelas por atrasos em centros tecnológicos. "A Associação Nacional de Escolas Profissionais (Anespo) apela ao Governo que prolongue o prazo para a conclusão dos 365 centros tecnológicos especializados financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", diz.Este jornal conta também que o ex-polícia francês apanhado em Portugal enterro a mulher e a ex-companheira na serra da Nogueira, tendo sido um dos dois menores que o acompanhavam, seus filhos, quem conduziu as autoridades ao local.É este mesmo caso que está em destaque no Correio da Manhã. "Mata mulher e ex e obriga filho a vigiar enterro", titula.O Diário de Notícias revela que a Câmara de Lisboa vai restringir TVDE em zonas turísticas e corredores Bus..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 26 de março.O Expresso dá conta de que os hotéis enfrentam montanha russa de cancelamentos e reservas de última hora para a Páscoa. "Novo conflito no Médio Oriente trava reservas em Lisboa e Porto, mas Algarve acelera: ocupações deverão ficar 5% acima do ano passado com reservas de última hora", lê-se.O Negócios diz que as férias da Páscoa dão impulso a hotéis, esperando-se casa quase cheia. Conta ainda que a alta velocidade Lisboa-Madrid expropria Navigator, Casa Ermelinda Freitas e Sacyr. "Obra no troço Poceirão-Bombel, integrada no projeto da alta velocidade entre Lisboa e Madrid, vai obrigar à expropriação de mais de 70 parcelas de terreno. A Casa Ermelinda Freitas fala em "grande prejuízo" que vai além da área. Além de empresas e particulares, visados incluem Fundação Casa de Bragança e o Estado", lê-se.