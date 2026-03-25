Leia aqui o DN desta quinta-feira, 26 de março

Um Exclusivo DN com as alterações viárias na capital faz manchete no DN:Câmara de Lisboa restringe TVDE em zonas turísticas e corredores BusAutarquia vai assinar acordo com as plataformas Bolt e Uber para deixar de ser possível iniciar ou terminar viagens em algumas partes da capital. Compromisso também prevê que todas as viaturas sejam elétricas até 2030Já na foto principal...INE divulga esta quinta-feira brilharete orçamental em 2025, com excedente acima do previstoE ainda se sublinha: Morreu José Maria Ricciardi, gestor que denunciou Ricardo Salgado no BESDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: