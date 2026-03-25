Cerca de dez mil viaturas TVDE circulam nas ruas de Lisboa todos os dias.
Cerca de dez mil viaturas TVDE circulam nas ruas de Lisboa todos os dias.Jorge Amaral / Global Imagens
Política

Câmara de Lisboa restringe TVDE em zonas turísticas e corredor Bus

Autarquia vai assinar acordo com Bolt e Uber para deixar de ser possível iniciar ou terminar viagens em algumas zonas da capital. Também se prevê que todas as viaturas TVDE sejam elétricas até 2030.
Leonardo Ralha
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