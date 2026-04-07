Revista de imprensa. Os limites à cobrança da taxa de justiça e as poucas queixas de corrupção nos canais das câmaras

O Público destaca esta terça-feira, 7 de abril, que o Estado foi impedido de cobrar taxa de justiça a quem ficar com menos do que salário mínimo. O jornal explica que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais com força obrigatória geral três normas da lei de acesso ao Direito e uma da portaria que fixa critérios de apreciação da insuficiência económica.No Jornal de Notícias lê-se que os canais de denúncias das câmaras têm muitas queixas, mas poucas são de corrupção. "A criação dos canais de denúncia nas autarquias abriu uma nova via para relatar corrupção e irregularidades, mas os dados recolhidos em vários municípios mostram um padrão consistente e repetido: a esmagadora maioria das participações não se enquadra no regime legal e apenas uma fração residual segue para investigação criminal ou chega a instâncias judiciais", diz.Segundo o Correio da Manhã dispara o dinheiro falso vindo da China pelo correio. "Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025, regista-se um aumento nos crimes de contrafação e aquisição de notas falsas de valor facial mais baixo (foram apreendidas 1393 notas de 5 euros, mais 296% do que as 352 de 2024)", lê-se. No Diário de Notícias, o destaque vai para a ansiedade. Em Portugal, 40% da população com mais de 16 anos sofria de ansiedade em 2025, titula..Leia aqui o DN desta terça-feira, 7 de abril.No Negócios lê-se que o Diesel europeu duplica de valor e ameaça afetar todos os preços. "A limitada capacidade de refinação na Europa está a tornar o gasóleo mais vulnerável aos efeitos da subida da cotação do petróleo nos mercados internacionais. O diesel atingiu os 200 dólares por barril, pondo em risco os orçamentos de empresas e famílias. A evolução está dependente dos avanços e recuos da guerra no Irão", diz.O Eco explica como declarar e poupar em IRS os seus investimentos financeiros.