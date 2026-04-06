Leia aqui o DN desta terça-feira, 7 de abril

A saúde mental faz manchete do DN deste dia:Um em dez portugueses com mais de 16 anos revela níveis graves de ansiedadeRelatório do INE, que assinala esta terça-feira o Dia Mundial da Saúde, indica que 40% da população em Portugal é afetada por ansiedade, um crescimento de mais de sete pontos percentuais face a 2024. Ainda assim, maioria dos portugueses avaliou o seu estado global de saúde como “muito bom” ou “bom”.Já na foto principal, a Lua, na missão Artemis II:Nunca um humano foi tão longe no espaçoDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: