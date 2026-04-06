INE diz que sintomas de ansiedade tivera aumento significativo os últimos anos.
INE diz que sintomas de ansiedade tivera aumento significativo os últimos anos. Arquivo
Sociedade

Em Portugal, 40% da população com mais de 16 anos sofria de ansiedade em 2025

Relatório do Instituto Nacional de Estatística, que assinala o Dia Mundial da Saúde, revela níveis graves de ansiedade em mais de 11% da população que referiu ter registado sintomas. No entanto, maioria dos portugueses avaliou o seu estado de saúde como “muito bom” ou “bom”. A população da Grande Lisboa é a que diz sentir-se mais saudável.
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