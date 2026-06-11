Revista de imprensa. Os irmãos franceses abandonados retirados à avó e a PSU que obriga jovens deficientes ou com cancro a trabalhar

O Público diz esta quinta-feira que o Governo admite gastar mais 30 a 40 milhões com “incentivo ao trabalho” na Prestação Social Única (PSU) e que, se a proposta avançar, a partir de Janeiro do próximo ano, 125 mil pessoas que actualmente recebem os apoios sociais deverão transitar para esta prestação.O Jornal de Notícias também destaca a PSU, dizendo que esta obriga jovens deficientes ou com cancro a trabalhar. Explica que exclusão é só para incapacidades a partir de 80% e que a obrigação abrange-os enquanto familiares e diz que o Governo explica que situações devem "ser sempre avaliadas caso a caso".No Correio da Manhã lê-se que os irmãos franceses abandonados numa estrada em Alcácer do sal foram retirados à avó e estão outra vez numa família de acolhimento, agora em França. O padeiro português que os encontrou mostra-se disponível para o s acolher de novo.No Diário de Notícias pode ler que que os municípios já encerraram mais de 10 mil alojamentos locais..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 11 de junho.O Negócios escreve que os concursos públicos deixam de ter preço-base obrigatório. "As entidades públicas passam a ter a faculdade de decidir se, quando lançam um concurso ou uma consulta pública, indicam ou não o preço máximo que estão dispostas a pagar. A alteração faz parte da proposta do Governo de revisão do código dos contratos públicos, mas divide os especialistas", lê-se.O Eco destaca uma entrevista a Miguel Poiares Maduro, segundo o qual “este Mundial confirma que a prioridade da FIFA é avolumar receitas”.