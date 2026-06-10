Leia aqui o DN desta quinta-feira, 11 de junho

"Municípios já encerraram mais de 10 mil alojamentos locais" é a manchete do DN desta quinta-feira, 11 de junho. Depois de Lisboa, as camaras municipais do Porto, de Lagoa e de Lagos já concluíram o processo de limpeza das licenças fantasma de AL. Mais de 10 mil receberam ordem de cancelamento dos registos por não terem feito prova de vida obrigatória.Na foto, o Dia de Portugal com António José Seguro. Presidente pede políticas ao Governo e antidoto contra o populismo.Há também uma entrevista com Leonardo Padura a não perder: "Em Cuba, a realidade não bate à porta. Abre e entra. Não se pode escapar dela".Outros destaquesLiteratura: Desmond J. Green, o irlandes que criou e que fez do Estoril a sua casa;Estreia: "Três Vezes Adeus", revalorizando o cinema das emoções;Futebol: Mundial 2026 arranca com regras inéditas dentro e fora de campo;Hospitais: Médicos e administradores antecipam "encerramentos" de urgências no verão;Votação: Governo “apara” lei com mais restrições a imigração sem visto;Iniciativa: PCP propõe aumento intercalar de 50 euros nas reformas;Guerra: Trump: do acordo “muito próximo” com o Irão à ameaça de que “vão pagar” por demorar a negociar..Descarregue abaixo a edição do dia:.Veja a capa ao detalhe: