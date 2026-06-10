Municípios já encerraram mais de 10 mil alojamentos locais
Orlando Almeida
Economia

Municípios já encerraram mais de 10 mil alojamentos locais

Depois de Lisboa, as câmaras municipais do Porto, de Lagoa e de Lagos já concluíram o processo de limpeza das licenças ‘fantasma’ de AL. Mais de 10 mil estabelecimentos no país receberam ordem de cancelamento dos registos por não terem feito prova de vida obrigatória.
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