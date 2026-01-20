Revista de imprensa. Os apoios do PSD a Seguro, um ano de Trump e o aumento das mães estrangeiras

A eleições presidenciais de domingo continuam a ter destaque na imprensa desta terça-feira, 20 de janeiro, por causa dos apoios da direita, nomeadamente do PSD, à candidatura de António José Seguro. "Seguro soma apoios do PSD para choque com Ventura", escreve o Público na primeira página. "Seguro conquista apoios do PSD apesar do silêncio de Montenegro", titula o Diário de Notícias..Leia aqui o DN desta terça-feira, 20 de janeiro.No Correio da Manhã, olha-se para as presidenciais na ótica das subvenções. Diz que Seguro e Ventura vão receber subvenções do Estado superiores a um milhão de euros, enquanto Luís Marques Mendes deixa conta ‘laranja’ no vermelho. O Jornal de Notícias avança que há cinco vezes mais mães estrangeiras do que há dez anos.No Expresso destaque para um trabalho sobre um ano de Trump como presidente (segundo mandato) segundo o qual a fortuna do empresário duplicou. "A carteira de investimentos vai de hotéis e campos de golfe às criptomoedas. No último ano, a fortuna do Presidente disparou cerca de três mil milhões de euros", lê-se.O Negócios destaca que mais de dois terços dos municípios devolvem IRS aos seus habitantes. São mais de duas centenas as câmaras que prescindem este ano de toda ou parte da receita do IRS a que teriam direito. São mais 11 do que no ano passado. Outras 87 optam por não lançar mão deste mecanismo, dando outro uso aos valores em causa.O Eco diz que as empresas portuguesas estão na linha de fogo das novas tarifas dos EUA a países europeus. "Representantes empresariais mostram-se muito preocupados com ameaça de tarifas dos EUA ligada à intenção de controlar a Gronelândia e alertam para 'risco real' para empresas e para a economia", lê-se.